"Ora stop". Barbara Palombelli, l'annuncio costretto dopo la notizia dei test. Cosa succede a Stasera Italia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mariastella Gelmini positiva al Covid. dopo l'annuncio dato direttamente dal capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a distanza di pochi minuti, la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli ha deciso di porre chiarezza e rassicurare tutti. Perchè? L'ex ministra è stata ospite in studio a Stasera Italia lo scorso mercoledì e la possibilità di un contagio poteva essere alta. Un post su Facebook scritto dalla Palombelli rassicura tutti e così viene scritto: "Stamattina ho fatto il test, negativa. Si lavora!". Mariastella Gelmini ha mantenuto la distanza di sicurezza in studio, per cui il rischio contagio è stato scampato.

