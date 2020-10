Oltre 100 persone alla festa di matrimonio, la polizia interviene e la interrompe: “Folle violazione delle regole Covid” – Il video a Londra (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una festa “folle” in barba alle norme anti-Covid. È quanto si è trovata davanti la polizia di Londra giovedì 13 ottobre quando è intervenuta durante una cerimonia nuziale al Tudor Rose di Southall per sgomberare il locale. Oltre 100, secondo gli agenti, le persone invitate. Una festa che è costata cara: il proprietario del locale, infatti, ha ricevuto una multa di 10mila sterline per non aver fatto rispettare le norme anti-coronavirus che in Gran Bretagna permettono al massimo 15 invitati per cerimonia. Secondo quanto riportato dalla polizia, durante i festeggiamenti non c’era alcun distanziamento, né misura specifica per evitare il contagio. L'articolo Oltre 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una“folle” in barba alle norme anti-Covid. È quanto si è trovata davanti ladigiovedì 13 ottobre quando è intervenuta durante una cerimonia nuziale al Tudor Rose di Southall per sgomberare il locale.100, secondo gli agenti, leinvitate. Unache è costata cara: il proprietario del locale, infatti, ha ricevuto una multa di 10mila sterline per non aver fatto rispettare le norme anti-coronavirus che in Gran Bretagna permettono al massimo 15 invitati per cerimonia. Secondo quanto riportato d, durante i festeggiamenti non c’era alcun distanziamento, né misura specifica per evitare il contagio. L'articolo100 ...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 100 Coronavirus, sono oltre 100 i nuovi casi in provincia di Lucca LuccaInDiretta Oltre 10mila nuovi casi di COVID in Italia nelle ultime 24 ore. Sfondato il muro dei 100mila attualmente positivi

Gli attualmente positivi in tutto il Paese hanno sfondato il tetto dei 100 mila. La riunione d’urgenza della maggioranza di governo tra Conte e capi delegazioni dei partiti e ministri competenti si ...

