Oggi il compleanno di Angela Lansbury (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nata il 16 ottobre 1925 a Regent's Park, Londra, Angela Lansbury è attrice longeva e di evidente spessore artistico. Figlia di una famiglia agiata britannica, la madre attrice e il padre commerciante, con il nonno uomo politico, Angela si dedica fin da giovane alla recitazione. Ha seguito così corsi di recitazione prima a Londra e poi negli Stati Uniti, dove la famiglia è riparata per sfuggire ai bombardamenti della capitale britannica. L'attività artistica di Angela Lansbury I primi importanti riconoscimento vengono da sue interpretazioni in pellicole per il cinema. Già nel 1944 ottiene una nomination agli Oscar come attrice non protagonista nella pellicola "Angoscia". Il successo di Angela ...

