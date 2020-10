"Oggi gli studenti campani dove sono? Nei centri commerciali, ho visto le foto. Non credo siano luoghi più sicuri della scuola" (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Io guardo i dati più che l’emotività e i dati dicono che le scuole sono posti più sicuri di altri posti del paese, la Germania non chiude le scuole proprio per questo motivo. Oggi gli studenti campani dove sono? In giro per le strade, i negozi i centri commerciali, ho visto le foto. Non credo siano luoghi più sicuri della scuola”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina al 35mo convegno dei Giovani Imprenditori. “E’ una questione di priorità: la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Io guardo i dati; che l’emotività e i dati dicono che le scuolepostidi altri posti del paese, la Germania non chiude le scuole proprio per questo motivo.gli? In giro per le strade, i negozi i, hole. Non”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina al 35mo convegno dei Giovani Imprenditori. “E’ una questione di priorità: la ...

fattoquotidiano : Ieri i camici al cognato, oggi le consulenze alla figlia. Per il presidente Attilio #Fontana i guai sembrano non fi… - CarloCalenda : Mi sono scordato di mettere in cc gli amici de @fattoquotidiano che oggi mi hanno dedicato il solito amorevole ritr… - dellorco85 : Solo 2 mesi fa metà stampa italiana e metà politica italiana insorgeva contro la chiusura delle discoteche, parland… - Gius004 : RT @catlatorre: Dopo il ban deciso per i negazionisti dell'Olocausto, Facebook da oggi in poi vietati gli annunci No-vax. Una scelta che c… - Dio : @Sicilianodoc7 Guarda, tecnicamente il casino di oggi l'hanno preparato loro, ma almeno Andreotti a tutto questo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi gli Targa Florio Classica 2020: oggi gli equipaggi alla scoperta delle bellezze di Marsala, Trapani… Marsala Live GUIDO BERTOLASO/ “Io manderei in lockdown chi ci ha messo in questa situazione”

Guido Bertolaso netto ai microfoni di Tagadà: "Io manderei in lockdown chi ci ha messo in questa situazione oggi. App Immuni non serve a niente".

Covid Umbria, possibile chiusura delle scuole: "Rischi contagio a entrata e uscita"

Le parole della presidente Tesei, intenzionata a favorire la didattica a distanza, abbandonando per il momento quella in presenza ...

Guido Bertolaso netto ai microfoni di Tagadà: "Io manderei in lockdown chi ci ha messo in questa situazione oggi. App Immuni non serve a niente".Le parole della presidente Tesei, intenzionata a favorire la didattica a distanza, abbandonando per il momento quella in presenza ...