Oculisti Aimo: “Donazioni cornea diminuite del 40% per rischio Covid-19 e calo trapianti” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Al momento abbiamo una grande difficoltà nel ‘reperire’ cornee dalle banche degli occhi. Subito dopo il lockdown c’è stato un calo importante dei trapianti, in parte perché le donazioni si sono ridotte per limitare al massimo i contatti, in parte perché sono state bloccate dal rischio di diffusione dell’infezione da Covid-19“. L’allarme é stato lanciato dal dottor Luigi Mosca, responsabile della UOS di Cornea e Chirurgia Rifrattiva della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e referente scientifico di AIMO, in occasione dell’XI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Medici Oculisti, che si è aperto oggi a Roma. L’evento è in programma fino a domani presso l’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto (in Corso d’Italia, 1). Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Al momento abbiamo una grande difficoltà nel ‘reperire’ cornee dalle banche degli occhi. Subito dopo il lockdown c’è stato un calo importante dei trapianti, in parte perché le donazioni si sono ridotte per limitare al massimo i contatti, in parte perché sono state bloccate dal rischio di diffusione dell’infezione da Covid-19“. L’allarme é stato lanciato dal dottor Luigi Mosca, responsabile della UOS di Cornea e Chirurgia Rifrattiva della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e referente scientifico di AIMO, in occasione dell’XI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Medici Oculisti, che si è aperto oggi a Roma. L’evento è in programma fino a domani presso l’Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto (in Corso d’Italia, 1).

takethedate : Nuovo #evento: Congresso Nazionale Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO) - profluigimarino : @aimo_oculisti @ministerosalute @who @luca.menabuoni #covid_19 #covid #2020 #ioindossolamascherina @ Università deg… - profluigimarino : @aimo_oculisti @ministerosalute @who @luca.menabuoni #covid_19 #covid #2020 #ioindossolamascherina @ Università deg… - profluigimarino : @aimo_oculisti @ministerosalute @who @luca.menabuoni #covid_19 #covid #2020 @ Università degli Studi di Milano - profluigimarino : RT @profluigimarino: La meravigliosa, emozionante??vignetta di @maurobia oggi per @larepubblica Grazie, geniale super Mauro!!!… #Biani ! S… -

Ultime Notizie dalla rete : Oculisti Aimo Al via domani a Roma l'XI Congresso nazionale degli oculisti AIMO - DIRE.it Dire A Roma sino al 17 ottobre, l'XI Congresso nazionale dell' Associazione Italiana Medici Oculisti

2' di lettura 16/10/2020 - "Una buona vista supera le distanze". È con questo slogan che è iniziato a Roma, ieri, 15 ottobre, l’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti (A ...

Al via domani a Roma il XI Congresso nazionale degli oculisti AIMO

'Una buona vista supera le distanze'. È con questo slogan che prende il via domani a Roma l'XI Congresso nazionale dell'Associazione Italiana dei Medici Oculisti ...

2' di lettura 16/10/2020 - "Una buona vista supera le distanze". È con questo slogan che è iniziato a Roma, ieri, 15 ottobre, l’XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti (A ...'Una buona vista supera le distanze'. È con questo slogan che prende il via domani a Roma l'XI Congresso nazionale dell'Associazione Italiana dei Medici Oculisti ...