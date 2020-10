Nuvole, la recensione: su Disney + la storia vera di Zach Sobiech, la sua musica contro il cancro (Di venerdì 16 ottobre 2020) La recensione di Nuvole, produzione originale Disney+ sulla storia commovente del 17enne Zach Sobiech che ha lasciato in eredità al mondo la sua musica prima di morire "Voglio che tutti sappiano: non bisogna scoprire di star morendo per iniziare a vivere". È con queste parole ispiratrici che iniziamo la recensione di Nuvole, film sulla storia vera del 17enne Zach Sobiech, che le ha pronunciate nel 2013, pochi mesi prima di morire per un osteosarcoma (tumore delle ossa). Nuvole arriva su Disney+ diretto da Justin Baldoni, lo stesso che aveva girato un piccolo documentario su Zach Sobiech ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ladi, produzione originale+ sullacommovente del 17enneche ha lasciato in eredità al mondo la suaprima di morire "Voglio che tutti sappiano: non bisogna scoprire di star morendo per iniziare a vivere". È con queste parole ispiratrici che iniziamo ladi, film sulladel 17enne, che le ha pronunciate nel 2013, pochi mesi prima di morire per un osteosarcoma (tumore delle ossa).arriva su+ diretto da Justin Baldoni, lo stesso che aveva girato un piccolo documentario su...

