Nuovo focolaio al Sud Italia: già 52 contagiati e 2 morti. Test a tappeto: la situazione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo aver sfiorato ieri i 9mila contagi il Coronavirus torna a spaventare l’Italia. La seconda ondata è ormai un dato di fatto, come nelle peggiori previsioni. Si parla di lockdown localizzati, ma il timore che si torni ai mesi più duri della pandemia, con le persone costrette a casa, è fortissimo. Panico in particolare in una residenza sanitaria assistenziale a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Qui sono stati registrati 52 positivi e due decessi. L’allarme è scattato dopo il decesso di un’anziana signora avvenuta nella notte del 15 ottobre. Essendo la seconda persona morta per Coronavirus sono scattate le misure di emergenza, con il conseguente allarme focolaio. La donna, ottantenne, ha perso la vita dopo essere stata ricoverata nel reparto rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo aver sfiorato ieri i 9mila contagi il Coronavirus torna a spaventare l’. La seconda ondata è ormai un dato di fatto, come nelle peggiori previsioni. Si parla di lockdown localizzati, ma il timore che si torni ai mesi più duri della pandemia, con le persone costrette a casa, è fortissimo. Panico in particolare in una residenza sanitaria assistenziale a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Qui sono stati registrati 52 positivi e due decessi. L’allarme è scattato dopo il decesso di un’anziana signora avvenuta nella notte del 15 ottobre. Essendo la seconda persona morta per Coronavirus sono scattate le misure di emergenza, con il conseguente allarme. La donna, ottantenne, ha perso la vita dopo essere stata ricoverata nel reparto rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo focolaio Covid: Cina, nuovo focolaio in ospedale a Qingdao - Dalla Cina ANSA Nuova Europa Coronavirus, Franceschini: "Chiesto a Conte vertice per nuove misure"

"Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio,ovviamente d'intesa con le Regioni". Lo ...

Pontecagnano, Coronavirus: 5 nuovi contagi e due guarigioni

Rilevati 5 nuovi contagi da Covid-19 e due guarigioni. Tre pazienti sono riconducibili al focolaio emerso nella struttura SPRAR - sistema di protezione per richiedenti asilo. Gli altri due pazienti ...

