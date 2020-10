(Di venerdì 16 ottobre 2020) Savannah Guthrie, 48 anni, anchorwoman della Nbc è divenuta la vera protagonista della serata. Sui social e' la nuova eroina dei dem, visto che ha attaccato per tutto il tempo solo

FirenzePost : Nuovo duello tv Biden Trump, con la moderatrice di parte dem. Ma le Autorità indagano sulle mail del figlio di Biden - hufflecass : @imlouisfav ah adesso si chiama “sfidarsi a duello” eh bello questo nuovo slang dei gggiovani ai miei tempi questi si chiamavano PRELIMINARI - ArnaldoPiace : I palazzi romani sempre più lontani dalla realtà Vorrei che a Roma si ragionasse con la testa dei Governatori… - DavidCUnger : Nuovo Dpcm: su bar, scuola e trasporti il duello tra Regioni e governo - non_esset : La Azzolina faccia un passo indietro e non difenda l'INDIFENDIBILE COME I PRESIDENTI DI REGIONE STILE ZAIA........… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo duello

NEW YORK – Lei e’ cosi’ bello quando sorride…”: lo slancio dell’elettrice di nome Paulette, prima di formulare la domanda, e’ forse l’unica nota lieta della serata di Donald Trump. Per il resto la ...I due candidati alle elezioni presidenziali del 3 novembre si sono affrontati anzitutto sul terreno degli ascolti televisivi. The Donald a Miami, lo sfidante a Philadelphia ...