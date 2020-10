Nuovi ingressi nella casa del GF: c’è anche l’ex di Dayane Mello (Di venerdì 16 ottobre 2020) Più di un’indiscrezione vedono pronto, l’ex fidanzato di Dayane Mello ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello (Fonte foto: web)Sarà per lui un secondo ritorno. Dopo aver partecipato a due edizioni separate de L’isola dei Famosi, Stefano Bettarini sta per fare di nuovo ingresso, nella casa più famosa e spiata dello stivale: quella del Grande Fratello. L’ex difensore e marito di Simona Ventura, ha partecipato infatti al GF Vip, stagione 2016, quando a condurre, c’era Ilary Blasi. Ora, sotto la guida di Alfonso Signorini, è pronto a rientrare, ma non sarà per tutti una bella sorpresa. La modella brasiliana, Dayane Mello, ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Più di un’indiscrezione vedono pronto, l’ex fidanzato diad entraredel Grande Fratello Vip.(Fonte foto: web)Sarà per lui un secondo ritorno. Dopo aver partecipato a due edizioni separate de L’isola dei Famosi, Stefano Bettarini sta per fare di nuovo ingresso,più famosa e spiata dello stivale: quella del Grande Fratello. L’ex difensore e marito di Simona Ventura, ha partecipato infatti al GF Vip, stagione 2016, quando a condurre, c’era Ilary Blasi. Ora, sotto la guida di Alfonso Signorini, è pronto a rientrare, ma non sarà per tutti una bella sorpresa. La modella brasiliana,, ...

Seb4stian5 : STO GF LGBT EDITION HA ANCHE STANCATO POI CO STI NUOVI INGRESSI APPOSTO..... ILARY MANCHI. #GFVIP - fabiocarlomagn2 : RT @Codacons: Pazzesco non si sia pensato prima alla possibilità di scaglionare gli ingressi a scuola e negli uffici pubblici! ?? https://t… - Gresy73 : RT @Codacons: Pazzesco non si sia pensato prima alla possibilità di scaglionare gli ingressi a scuola e negli uffici pubblici! ?? https://t… - CarloRienzi : RT @Codacons: Pazzesco non si sia pensato prima alla possibilità di scaglionare gli ingressi a scuola e negli uffici pubblici! ?? https://t… - Codacons : Pazzesco non si sia pensato prima alla possibilità di scaglionare gli ingressi a scuola e negli uffici pubblici! ??… -