Nuoto, Benedetta Pilato senza limiti: 28″97 nei 50 metri rana, è nuovo record italiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Benedetta Pilato show. La vice campionessa mondiale, campionessa europea e mondiale juniores e primatista italiana dei 50 rana in vasca lunga porta il record italiano assoluto dei 50 rana in vasca da 25 metri sul 28″97 alla Duna Arena di Budapest nel primo round dell’International Swimming League. Il precedente record già le apparteneva con 29″32 fissato a Glasgow il 4 dicembre 2019 in occasione della medaglia d’oro vinta agli europei. Nella gara di Budapest l’azzurra, prima donna italiana ad infrangere il muro dei 29 secondi, si è classificata seconda dietro alla statunitense Lilly King, campionessa olimpica dei 100 e due volte mondiale dei 50, nonché primatista mondiale in 29″40, che a ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020)show. La vice campionessa mondiale, campionessa europea e mondiale juniores e primatista italiana dei 50in vasca lunga porta ilassoluto dei 50in vasca da 25sul 28″97 alla Duna Arena di Budapest nel primo round dell’International Swimming League. Il precedentegià le apparteneva con 29″32 fissato a Glasgow il 4 dicembre 2019 in occasione della medaglia d’oro vinta agli europei. Nella gara di Budapest l’azzurra, prima donna italiana ad infrangere il muro dei 29 secondi, si è classificata seconda dietro alla statunitense Lilly King, campionessa olimpica dei 100 e due volte mondiale dei 50, nonché primatista mondiale in 29″40, che a ...

sportface2016 : #Nuoto: super Benedetta #Pilato: 28'97 e record italiano dei 50 rana - OA_Sport : Nuoto, ISL 2020: Cali Condors in testa al termine della prima giornata, Benedetta Pilato da record nei 50 rana a Bu… - OA_Sport : Nuoto, ISL 2020: Benedetta Pilato vola nei 50 rana in vasca corta a Budapest e realizza il nuovo record italiano! - zazoomblog : LIVE Nuoto ISL Budapest 2020 in DIRETTA: Sjostrom non delude: vince i 100 farfalla. Benedetta Pilato sfida Lilly Ki… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroMiressi #ArianeTitmus LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 in DIRETTA: Benedetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Benedetta Nuoto, Benedetta Pilato senza limiti: 28"97 nei 50 metri rana, è nuovo record italiano Sportface.it Nuoto, ISL 2020: Cali Condors in testa al termine della prima giornata, Benedetta Pilato da record nei 50 rana a Budapest

Si comincia. Ha preso il via quest’oggi, nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), la International Swimming League 2020, competizione natatoria internazionale in vasca corta che vede al via 10 squadre ...

LIVE Nuoto, ISL Budapest 2020 in DIRETTA: Benedetta Pilato inaugura il “campionato mondiale” per club

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della tappa di apertura della seconda stagione della International Swimming League, la manifestazione per club di n ...

Si comincia. Ha preso il via quest’oggi, nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), la International Swimming League 2020, competizione natatoria internazionale in vasca corta che vede al via 10 squadre ...Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della tappa di apertura della seconda stagione della International Swimming League, la manifestazione per club di n ...