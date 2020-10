Non è vero che il vaccino antinfluenzale Fluenz Tetra si somministra «tramite tamponi nasali» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 15 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe un documento redatto dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che riporta la lista dei «vaccini antinFluenzali autorizzati per la stagione 2020-2021». Nella lista viene evidenziato il «Fluenz Tetra» che, si legge nella tabella, si somministra per via nasale. L’immagine oggetto della nostra analisi è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Vaccinazioni tramite tamponi nasali ? Capite cosa stanno facendo? Ancora no?». Il riferimento è al tampone utilizzato per individuare la positività al nuovo coronavirus Sars-Cov-2 e attualmente considerato il metodo più ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 15 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe un documento redatto dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che riporta la lista dei «vaccini antinali autorizzati per la stagione 2020-2021». Nella lista viene evidenziato il «» che, si legge nella tabella, siper via nasale. L’immagine oggetto della nostra analisi è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Vaccinazioni? Capite cosa stanno facendo? Ancora no?». Il riferimento è al tampone utilizzato per individuare la positività al nuovo coronavirus Sars-Cov-2 e attualmente considerato il metodo più ...

