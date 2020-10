Non è vero che a Berlino chi segnala le violazioni al coprifuoco riceve un «premio di 500 euro» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 13 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la foto di un volantino scritto in lingua tedesca. Al di sopra dell’immagine viene riportato questo titolo: «Covid: A Berlino premio di 500 euro a chi segnala violazioni alle norme di sicurezza e prevenzione». L’immagine riprende un articolo pubblicato lo stesso giorno dal sito angeloma.it dove viene riportata la notizia secondo cui in Germania sarebbe stata messa «sostanzialmente una taglia, un premio per chi denuncia violazioni» come dimostrato da un volantino affisso a Berlino e allegato all’articolo. Nel volantino in questione, traduce il sito, si legge: «la polizia di Berlino chiede il vostro aiuto. ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il 13 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la foto di un volantino scritto in lingua tedesca. Al di sopra dell’immagine viene riportato questo titolo: «Covid: Adi 500a chialle norme di sicurezza e prevenzione». L’immagine riprende un articolo pubblicato lo stesso giorno dal sito angeloma.it dove viene riportata la notizia secondo cui in Germania sarebbe stata messa «sostanzialmente una taglia, unper chi denuncia» come dimostrato da un volantino affisso ae allegato all’articolo. Nel volantino in questione, traduce il sito, si legge: «la polizia dichiede il vostro aiuto. ...

borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - BentivogliMarco : E nessuno dei giornalisti che abbia alzato la mano per dirgli: 'Presidente ciò' che dice sul Mes non e' vero'. - ZZiliani : Immaginate Eriksen che mette un like al tweet di un giornalista (non fake, vero) che attacca Conte perchè non lo fa… - sailornoora : Non sanno cosa significhi lavorare in maniera professionale, è vero che in certi contesti la logica di profitto è i… - Ivan__Visconti : @federicobo67 @fabiochiusi vero, non appena ad Aprile fu annunciato che Bending Spoons avrebbe realizzato Immuni fu… -