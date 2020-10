No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilità elettrica (Di venerdì 16 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Cala il sipario sulla decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile svoltasi ieri mattina all'Università di Palermo. Oltre 400 i partecipanti che hanno preso parte ai lavori in modalità on line. L'edizione si è svolta per un numero limitato di studenti, ingegneri e giornalisti nell'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo nel rispetto delle attuali normative anti Covid e per un foltissimo numero di partecipanti attraverso le dirette dei canali Youtube e i social media della manifestazione. I lavori sono stati introdotti e moderati dalla giornalista del Tg2 Maria Leitner che ha subito dato la parola al Rettore dell'Università di Palermo. “No Smog Mobility è un'importante iniziativa, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Cala il sipario sulla decima edizione di No, la rassegna sulla mobilità sostenibile svoltasi ieri mattina all'Università di Palermo. Oltre 400 i partecipanti che hanno preso parte ai lavori in modalità on line. L'edizione si è svolta per un numero limitato di studenti, ingegneri e giornalisti nell'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo nel rispetto delle attuali normative anti Covid e per un foltissimo numero di partecipanti attraverso le dirette dei canali Youtube e i social media della manifestazione. I lavori sono stati introdotti e moderati dalla giornalista del Tg2 Maria Leitner che ha subito dato la parola al Rettore dell'Università di Palermo. “Noè un'importante iniziativa, ...

CorriereCitta : No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilità elettrica - Notiziedi_it : No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilità elettrica - Italpress : No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilità elettrica - ManuSsn : @claviggi @TrastevereRM @Capitolivm @RiprendRoma @Wind_mobility @socialmiliac @Retake_Roma @PLRomaCapitale… - MaurizioMurgia : Con un’esperienza ormai trentennale nella mobilità elettrica, Hyundai già nel 1991 presentò la sua prima auto elet… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Mobility No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilità elettrica TuttOggi No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilità elettrica

PALERMO (ITALPRESS) – Cala il sipario sulla decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile svoltasi ieri mattina all’Università di Palermo. Oltre 400 i partecipanti che ...

No Smog Mobility, trend di crescita elevato per la mobilita' elettrica

Cala il sipario sulla decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilita' sostenibile svoltasi ieri mattina all'Universita' di ...

PALERMO (ITALPRESS) – Cala il sipario sulla decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile svoltasi ieri mattina all’Università di Palermo. Oltre 400 i partecipanti che ...Cala il sipario sulla decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilita' sostenibile svoltasi ieri mattina all'Universita' di ...