“No al coprifuoco per i locali”. Il Tribunale di Berlino dà ragione ai commercianti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mentre in Italia Conte e il governo appaiono sempre più intenzionati a varare un coprifuoco per i locali, in Germania il Tribunale amministrativo di Berlino ha revocato le restrizioni notturne per bar e ristoranti nella capitale tedesca. La decisione – come riporta affaritaliani.it – arriva dopo l’azione promossa da alcuni locali di Berlino che si sono uniti per contrastare la norma, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre, che prevede la chiusura dei bar e ristoranti della capitale tedesca dalle 23 alle 6 del mattino. Stando a fonti citate dalla Bild, 11 esercizi commerciali del settore della ristorazione potranno restare aperti dopo le 23.00. I promotori dell’azione sostenevano che non vi è alcuna giustificazione convincente per la chiusura dei locali e che il ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mentre in Italia Conte e il governo appaiono sempre più intenzionati a varare unper i locali, in Germania ilamministrativo diha revocato le restrizioni notturne per bar e ristoranti nella capitale tedesca. La decisione – come riporta affaritaliani.it – arriva dopo l’azione promossa da alcuni locali diche si sono uniti per contrastare la norma, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre, che prevede la chiusura dei bar e ristoranti della capitale tedesca dalle 23 alle 6 del mattino. Stando a fonti citate dalla Bild, 11 esercizi commerciali del settore della ristorazione potranno restare aperti dopo le 23.00. I promotori dell’azione sostenevano che non vi è alcuna giustificazione convincente per la chiusura dei locali e che il ...

NicolaPorro : Lo sfogo di @VittorioSgarbi contro Paolo Cento ???? #QuartaRepubblica - Affaritaliani : Tribunale amministrativo di Berlino: no al coprifuoco per i locali - s_sironi : RT @BenedettaFrucci: Preferiscono chiudere le scuole, imporre coprifuoco, ammazzare l’economia anziché prendere 36 miliardi del Mes per far… - PolAlberto : Sgarbi vs Cento: “Terrorizzate gli italiani, no al coprifuoco” - Quarta Repubblica - tobiamc : RT @BenedettaFrucci: Preferiscono chiudere le scuole, imporre coprifuoco, ammazzare l’economia anziché prendere 36 miliardi del Mes per far… -

Ultime Notizie dalla rete : “No coprifuoco Coronavirus: in nuovo Dpcm no chiusura anticipata bar e ristoranti Affaritaliani.it