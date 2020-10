Nicolas Sarkozy è stato incriminato per associazione a delinquere per avere ricevuto finanziamenti illeciti dalla Libia nel 2007 (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ex presidente della repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato incriminato per associazione a delinquere per avere ricevuto, secondo l’accusa, finanziamenti illeciti durante la campagna elettorale del 2007, che portò poi alla sua rielezione: la campagna elettorale di Sarkozy avrebbe ricevuto Leggi su ilpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ex presidente della repubblica franceseperper, secondo l’accusa,durante la campagna elettorale del, che portò poi alla sua rielezione: la campagna elettorale diavrebbe

