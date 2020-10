Nicola Zingaretti | “Siamo in guerra | per vincere contro il coronavirus serve ogni mezzo utile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della regione Lazioha preso la parola nel corso di un punto stampa per commentare i dati odierni per quanto riguarda l’emergenza: “Siamo in, perilutile. Da presidente di Regione dico: è tempo di investire. Ascoltiamo i sindaci italiani. Bisogna usare le risorse del Mes per rafforzare la sanità territoriale. Chi è in prima linea, come i tanti amministratori in trincea, sa bene che ora è il momento di rafforzare la rete di prevenzione e cura nei territori, nelle città, nei piccoli comuni, nelle aree interne, specie per gli anziani e per le persone più fragili”.