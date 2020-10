Nba | Lue ai Clippers accende il mercato dei coach | ecco chi ancora cerca

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

I Los Angeles Clippers hanno deciso: sarà Ty Lue il prossimo capo allenatore a prendere il posto sulla panchina della franchigia losangelina, lasciata vuota dopo la separazione con Doc ...Secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic, gli L.A. Clippers hanno assunto Tyronn Lue come nuovo allenatore della squadra: per lui un contratto di cinque anni. A fargli da principale assistente ...