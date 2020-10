Napoli-Atalanta, sfida Malinowskyi-Mertens: “attaccanti mascherati” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Serie A è pronta, seppure l’ombra del Covid-19 è sempre di più presente, a vivere il suo primo ciclo intenso di partite. Dopo la pausa per le Nazionali è ora di tornare in campo ed il programma della terza giornata di campionato è particolarmente ricco: di sicuro Napoli-Atalanta è uno degli appuntamenti più attesi. Domani (ore 15:00) ci sarà il fischio di inizio tra le compagini di Gattuso e Gasperini. I nerazzurri sono a punteggio pieno mentre per i partenopei c’è stata la scottante sconfitta per 3-0 a tavolino con un punto di penalizzazione annesso contro la Juventus. Un match che si preannuncia spettacolare e molto incerto, le squadre almeno sulla griglia di partenza sono state prevalentemente inserite subito dietro a Inter e bianconeri. L’Atalanta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Serie A è pronta, seppure l’ombra del Covid-19 è sempre di più presente, a vivere il suo primo ciclo intenso di partite. Dopo la pausa per le Nazionali è ora di tornare in campo ed il programma della terza giornata di campionato è particolarmente ricco: di sicuroè uno degli appuntamenti più attesi. Domani (ore 15:00) ci sarà il fischio di inizio tra le compagini di Gattuso e Gasperini. I nerazzurri sono a punteggio pieno mentre per i partenopei c’è stata la scottante sconfitta per 3-0 a tavolino con un punto di penalizzazione annesso contro la Juventus. Un match che si preannuncia spettacolare e molto incerto, le squadre almeno sulla griglia di partenza sono state prevalentemente inserite subito dietro a Inter e bianconeri. L’...

