Napoli-Atalanta | le probabili formazioni

La quarta giornata di Serie A si apre con un big match: Napoli-Atalanta, che si giocherà domani alle 15. Le ultime notizie dai campi parlano di un Gennaro Gattuso intenzionato a schierare Bakayoko titolare. Queste le probabili scelte dei due allenatori. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.

