Napoli-Atalanta | Gasperini esalta il Papu | “Farebbe comodo a tante big Ilicic titolare? Rispondo così”

"Ilicic viene a Napoli, vedremo se giocherà dall'inizio o a gara in corso".Lo ha detto Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domani pomeriggio allo Stadio "San Paolo". Diversi sono stati i temi trattati dal coach ex Palermo. Di seguito, le sue dichiarazioni."Inizia una striscia molto importante di gare, quelle della Champions saranno le più determinanti. È una fase molto importante. Sono tutte gare di difficoltà notevole. Noi dobbiamo valutare ogni gara in base alle caratteristiche dell'avversario e in base alle nostre capacità. Il Napoli è forte in attacco, conosciamo sia i punti di forza, sia i punti deboli. Siamo in un buon momento ...

