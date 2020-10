Munoz ricorda la Serie A e non solo: “In Italia ho imparato tutto. Eto’o vedeva cose che altri non potevano vedere” (Di venerdì 16 ottobre 2020) In Italia lo ricordiamo soprattutto per la sua esperienza al Palermo dove aveva dimostrato di essere uno dei difensori più promettenti di quegli anni. Ma in Serie A Ezequiel Munoz ha vestito tante altre maglie tra cui quella di Genoa e prima ancora della Sampdoria, seppur per pochissimo tempo. E proprio di quella esperienza ha dei ricordi piuttosto chiari soprattutto in riferimento a... Samuel Eto'o, all'epoca calciatore doriano.Munoz: Serie A e Eto'ocaption id="attachment 1037381" align="alignnone" width="444" Munoz (getty images)/caption"La verità è che in Italia ho imparato tutto. Tatticamente, come difensore, ti allena al 100%", ha detto Munoz ai microfoni di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Inlo ricordiamo sopratper la sua esperienza al Palermo dove aveva dimostrato di essere uno dei difensori più promettenti di quegli anni. Ma inA Ezequielha vestito tante altre maglie tra cui quella di Genoa e prima ancora della Sampdoria, seppur per pochissimo tempo. E proprio di quella esperienza ha dei ricordi piuttosto chiari sopratin riferimento a... Samuel Eto'o, all'epoca calciatore doriano.A e Eto'ocaption id="attachment 1037381" align="alignnone" width="444"(getty images)/caption"La verità è che inho. Tatticamente, come difensore, ti allena al 100%", ha dettoai microfoni di ...

