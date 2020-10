Municipio XV | Lega | Raggi deve rispettare gli urtisti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – “In questa triste giornata, che ricorda il 77esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre del 1943 e della deportazione dei cittadini romani di religione ebraica da parte dei nazisti, voglio esprimere la mia totale vicinanza a tutta la comunita’ e in particolare ai lavoratori di religione ebraica appartenenti alla categoria degli, oggetto di accanimento e intransigenza da parte del Sindaco Virginiae della sua giunta”. Lo dichiara in una nota il Consigliere dellaMauro Ferri, delRoma XIV. “Gli, in questo giorno storico hanno deciso di manifestare contro il Sindaco che nel dicembre scorso ha ripreso la politica delle delocalizzazioni, allontanando questi lavoratori dai loro storici luoghi di ...