MoVimento 5 Stelle Genova: “vergognose le frasi di Castellaro” su Jole Santelli (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le terribili parole postate su Facebook attraverso un post hanno scosso la comunità. Il Gruppo M5s Genova si dissocia dal commento lasciato contro la Ministra Jole Santelli, che è prematuramente scomparsa. Paola Castellaro, dopo aver pubblicato la sua felicità per la morte di una donna, è stata attaccata dalle critiche, ed ha prontemente sospeso il suo profilo Facebook. La frase che ha indignato tutti “Evvai!!! Una mafiosa di meno!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio ecc. ecc.”, ha scritto Paola Castellaro. COMUNICATO STAMPAJole Santelli, GRUPPO M5S Genova: “VERGOGNOSE LE frasi DI CASTELLARO. NON AVENDO MAI AVUTO NESSUN RUOLO NEL MoVimento, ABBIAMO CHIESTO CHE NON POSSA MAI PIÙ ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le terribili parole postate su Facebook attraverso un post hanno scosso la comunità. Il Gruppo M5ssi dissocia dal commento lasciato contro la Ministra, che è prematuramente scomparsa. Paola Castellaro, dopo aver pubblicato la sua felicità per la morte di una donna, è stata attaccata dalle critiche, ed ha prontemente sospeso il suo profilo Facebook. La frase che ha indignato tutti “Evvai!!! Una mafiosa di meno!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio ecc. ecc.”, ha scritto Paola Castellaro. COMUNICATO STAMPA, GRUPPO M5S: “VERGOGNOSE LEDI CASTELLARO. NON AVENDO MAI AVUTO NESSUN RUOLO NEL, ABBIAMO CHIESTO CHE NON POSSA MAI PIÙ ...

In Senato, la relazione sulle linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza ha rappresentato un momento cruciale di questo percorso. Come portavoce del MoVimento 5 Stelle, ...

