Mountain Bike | Europei 2020 | Gaia Tormena oro nell’eliminator

(Di venerdì 16 ottobre 2020)medaglia d’oro. Nella Seconda giornata di gare ai Campionatidi MTB in svolgimento al Tamaro Park in Svizzera, l’azzurra domina l’eliminator donne sin dalle prime manche e concluso la finale relegando al secondo posto la svizzera Linda Indergand e al terzo posto la tedesca Marion Fromberger.si conferma la più forte in questa disciplina: lo scorso anno ha vinto Europeo, Mondiale e Coppa del Mondo. In questa stagione ha dominato l’unica prova di Coppa del Mondo disputata in Belgio e adesso torna nuovamente sul podio nel campionato continentale. “Non potevamo cominciare meglio – ha detto il tecnico azzurro Mirko Celestino – con due titoli in due giornate di gare. Il successo di ieri ha dato grande morale a ...