MotoGP | Franco Morbidelli | “Siamo veloci e costanti nonostante il freddo Una Yamaha ufficiale nel 2021? Farò di tutto per meritarmela”

(Di venerdì 16 ottobre 2020)è stato uno dei protagonisti della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Aragona. Il venticinquenne del TeamPetronas ha concluso in terza posizione la classifica combinata dei tempi, proponendosi come uno dei candidati al podio per la gara di domenica. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Morbido ai microfoni di Sky Sportal termine della Free Practice 2. “Oggi è andata molto bene, è stato un venerdì davvero positivo. Siamo partiti molto forte e questo è sicuramente importante. Le condizioni sono difficili, fa molto, quindi bisogna stare attentissimi quando si scende in pista, perché i primi giri sono molto pericolosi e bisogna capire quando tirare al momento giusto. Comunque, quando riusciamo a scaldare ...