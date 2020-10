MotoGP Aragon, la Dorna effettua 18mila tamponi. Rischia Arbolino (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche Tony Arbolino Rischia di non prendere parte al GP di Aragon: il pilota del team Snipers è negativo, ma sul volo che lo portava dall'Italia in Spagna ha viaggiato un passeggero poi risultato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche Tonydi non prendere parte al GP di: il pilota del team Snipers è negativo, ma sul volo che lo portava dall'Italia in Spagna ha viaggiato un passeggero poi risultato ...

SkySportMotoGP : ?? VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 ?? Gli ultimi aggiornamenti da Aragón con @antonioboselli ?? Tutti i dettagli… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP GP ARAGON, VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 #SkyMotori #SkyMotoGP #AragonGP - SkySport : Valentino #Rossi positivo al Covid. Salta il GP di Aragon - matteopittaccio : RT @svkrhub: Il fatto che nel 'GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON 2020' le Michelin siano il problema per girare nelle FP è abbastanza ironico… - GabryIonesc2 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… -