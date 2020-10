MotoGP Aragon 2020, Prove Libere - Diretta Sky Sport e DAZN (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il doppio appuntamento sulla pista spagnola di Aragon ( Diretta Sky Sport e DAZN), domenica prossima e ancora il 25 ottobre, potrebbe finalmente dare un segnale sul vento che tira per il titolo, dato che dopo dieci gare i pretendenti sono ancora un numero inusuale. Fabio Quartararo e Joan Mir, primo e secondo della classifica, sono reduci da una prova non brillante a Le Mans ma contano di rifarsi sulla pista spagnola, dove il clima dovrebbe essere più clemente nonostante la stagione, e... Leggi su digital-news (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il doppio appuntamento sulla pista spagnola diSky), domenica prossima e ancora il 25 ottobre, potrebbe finalmente dare un segnale sul vento che tira per il titolo, dato che dopo dieci gare i pretendenti sono ancora un numero inusuale. Fabio Quartararo e Joan Mir, primo e secondo della classifica, sono reduci da una prova non brillante a Le Mans ma contano di rifarsi sulla pista spagnola, dove il clima dovrebbe essere più clemente nonostante la stagione, e...

SkySportMotoGP : ?? VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 ?? Gli ultimi aggiornamenti da Aragón con @antonioboselli ?? Tutti i dettagli… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP GP ARAGON, VALENTINO ROSSI POSITIVO AL COVID-19 #SkyMotori #SkyMotoGP #AragonGP - SkySport : Valentino #Rossi positivo al Covid. Salta il GP di Aragon - Senyaelsiphael : RT @SkySport: MotoGP, GP Aragon, le prove libere in diretta dalla Spagna - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso vuol trovare la quadra nella FP1 inizio ritardato alle 10.25 per i… -