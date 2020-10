Morte Jole Santelli, il post sconvolgente dell’attivista del M5S: “Evvai! Una mafiosa di meno!!!” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un post scioccante riguardo la Morte della governatrice della Calabria Jole Santelli, venuta a mancare ieri. Un messaggio su Facebook da parte di un’attivista del Movimento Cinque Stelle che ha lasciato tutti costernati. Nella giornata di ieri, con la Morte della 51enne governatrice della Calabria, Jole Santelli, tutto il mondo politico e non si è … L'articolo Morte Jole Santelli, il post sconvolgente dell’attivista del M5S: “Evvai! Una mafiosa di meno!!!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Unscioccante riguardo ladella governatrice della Calabria, venuta a mancare ieri. Un messaggio su Facebook da parte di un’attivista del Movimento Cinque Stelle che ha lasciato tutti costernati. Nella giornata di ieri, con ladella 51enne governatrice della Calabria,, tutto il mondo politico e non si è … L'articolo, ildell’attivista del M5S: “Evvai! Unadi meno!!!” proviene da www.meteoweek.com.

