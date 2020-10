Mortal Kombat 11 Ultimate: ecco il trailer dedicato a Rain (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rain ritorna su Mortal Kombat 11 Ultimate, siete pronti ad affrontare la sua katara Mortale? Scopriamolo nell’ultimo trailer del gioco Quella di Mortal Kombat è sicuramente tra le più famose serie di videogiochi. Uno storico marchio nato nel 1992 e che da allora ha continuamento contribuito all’evolversi del genere dei picchiaduro. Tuttavia molta della sua essenza risiede ancora negli anni ’90, portando avanti con un certo orgoglio questa caratteristica. Un esempio è stata l’inclusione di Rambo nella nuova edizione del gioco, o addirittura Robocop e Predator. Personaggi che saranno tutti disponibili in Mortal Kombat 11 Ultimate, cioè la versione next ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 ottobre 2020)ritorna su11, siete pronti ad affrontare la sua katarae? Scopriamolo nell’ultimodel gioco Quella diè sicuramente tra le più famose serie di videogiochi. Uno storico marchio nato nel 1992 e che da allora ha continuamento contribuito all’evolversi del genere dei picchiaduro. Tuttavia molta della sua essenza risiede ancora negli anni ’90, portando avanti con un certo orgoglio questa caratteristica. Un esempio è stata l’inclusione di Rambo nella nuova edizione del gioco, o addirittura Robocop e Predator. Personaggi che saranno tutti disponibili in11, cioè la versione next ...

Mortal Kombat 11 Ultimate sarà rilasciato a partire del 17 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Pc e Stadia. Mortal Kombat 11 Ultimate potrà ...

Amazon apre i preordini di Mortal Kombat 11 Ultimate, in arrivo il il 17 novembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X. Il gioco è preordinabile a 59,99 Euro per tutte le console, contiene tutti ...

Mortal Kombat 11 Ultimate sarà rilasciato a partire del 17 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Pc e Stadia.