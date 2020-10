Mirabella Eclano | altri 21 tamponi sono risultati positivi

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid, sono 46 i nuovi casi ad Avellino ?16 si concentrano a Mirabella Eclano - mattinodinapoli : Covid, sono 46 i nuovi casi ad Avellino ?16 si concentrano a Mirabella Eclano - bassairpinia : Coronavirus. Il sindaco di Mirabella Eclano Ruggiero: '16 casi positivi su 88 tamponi processati'. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabella Eclano

Il quadro riepilogativo per le scuole: Docenti e collaboratori scolastici residenti a Mirabella Eclano tutti negativi al tampone. 2 gli alunni positivi alla scuola elementare Mirabella, 1 positivo all ...AVELLINO- Due morti e cinquantasei contagi. E’ una delle giornate più nere sul fronte del Covid in Irpinia. E i primi risultati degli screening confermano come, purtroppo nelle aree focolaio la curva ...