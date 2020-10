Miozzo: «Nessuna città ha diversificato gli orari per le scuole. Eppure era tutto risaputo» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista ad Agostino Miozzo coordinatore della Protezione Civile e membro del Comitato tecnico scientifico. Si esprime su scuola e trasporti alla luce dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni. «Partiamo dai trasporti e guardiamo in faccia il problema. A scuola, ne siamo convinti, i ragazzi sono sicuri e per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non dobbiamo togliere studenti dalle classi e mandarli alle lezioni da casa, ma aumentare il servizio di trasporto. È possibile. Lo diciamo da aprile, c’è traccia nei verbali. Abbiamo migliaia di mezzi fermi per il crollo del turismo e non li riutilizziamo per gli spostamenti urbani e regionali. Perché?» Il Cts, dichiara, aveva ammonito sulla necessità di scaglionare gli ingressi a scuola, ma nessuno ha preso davvero in considerazione la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista ad Agostinocoordinatore della Protezione Civile e membro del Comitato tecnico scientifico. Si esprime su scuola e trasporti alla luce dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni. «Partiamo dai trasporti e guardiamo in faccia il problema. A scuola, ne siamo convinti, i ragazzi sono sicuri e per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non dobbiamo togliere studenti dalle classi e mandarli alle lezioni da casa, ma aumentare il servizio di trasporto. È possibile. Lo diciamo da aprile, c’è traccia nei verbali. Abbiamo migliaia di mezzi fermi per il crollo del turismo e non li riutilizziamo per gli spostamenti urbani e regionali. Perché?» Il Cts, dichiara, aveva ammonito sulla necessità di scaglionare gli ingressi a scuola, ma nessuno ha preso davvero in considerazione la ...

postpotere : RT @Open_gol: «Avevamo stilato tabelle sui flussi per studenti e lavoratori, ma nessuna città ha pensato di farne uso» - maxbass82 : RT @Open_gol: «Avevamo stilato tabelle sui flussi per studenti e lavoratori, ma nessuna città ha pensato di farne uso» - LucianaCiolfi : RT @Open_gol: «Avevamo stilato tabelle sui flussi per studenti e lavoratori, ma nessuna città ha pensato di farne uso» - Open_gol : «Avevamo stilato tabelle sui flussi per studenti e lavoratori, ma nessuna città ha pensato di farne uso» - sidewayseye : RT @napolista: #Miozzo: «Nessuna città ha diversificato gli orari per le #scuole. Eppure era tutto risaputo» A Repubblica il coordinatore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Nessuna Gestione emergenza Coronavirus, altre denunce in procura a Bergamo Valseriana News Covid, Miozzo (Cts) punta il dito: «I numeri sui tamponi non li controlla nessuno. Vero problema i trasporti»

I numeri in crescita dei contagi dei giorni scorsi, secondo qualcuno, sono dovuti al numero maggiore dei tamponi per rilevare il virus Sars-CoV-2: ma è davvero così, e ...

Miozzo: "Sui tamponi vige l'anarchia"

Per il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico "Nessuno controlla i numeri dei tamponi e sugli orari di trasporto le città non hanno fatto niente" ...

I numeri in crescita dei contagi dei giorni scorsi, secondo qualcuno, sono dovuti al numero maggiore dei tamponi per rilevare il virus Sars-CoV-2: ma è davvero così, e ...Per il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico "Nessuno controlla i numeri dei tamponi e sugli orari di trasporto le città non hanno fatto niente" ...