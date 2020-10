Ministro Franceschini: “Oggi vertice per nuove misure”, si va verso il lockdown? (Di venerdì 16 ottobre 2020) La situazione epidemiologica dell’Italia preoccupa e il Governo si prepara a nuove restrizioni. Dopo le smentite dei giorni scorsi, si prende in considerazione anche l’ipotesi di un nuovo lockdown per il limitare ulteriormente i contagi da Covid-19, in continuo aumento nelle ultime settimane. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha confermato che nella giornata di venerdì 16 ottobre ci sarà un nuovo vertice di Governo per decidere il da farsi. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) La situazione epidemiologica dell’Italia preoccupa e il Governo si prepara arestrizioni. Dopo le smentite dei giorni scorsi, si prende in considerazione anche l’ipotesi di un nuovoper il limitare ulteriormente i contagi da Covid-19, in continuo aumento nelle ultime settimane. Ildei beni e delle attività culturali e del turismo Darioha confermato che nella giornata di venerdì 16 ottobre ci sarà un nuovodi Governo per decidere il da farsi.

_MiBACT : Editoria, il ministro @dariofrance: «Oltre 18 milioni di euro per il Tax Credit Librerie. Ai 5mln di euro originari… - _MiBACT : #Piranesi2020, il ministro @dariofrance: «Per i 300 anni di Piranesi in mostra all'Istituto Centrale per la Grafica… - _MiBACT : Cultura, il ministro @dariofrance: «Le @dimorestoriche sono parte dell’identità italiana. È doveroso superare le di… - IFarcela : RT @RadioSavana: Roberto Speranza e Dario Franceschini (Ministro Salute e Ministro Beni Culturali) volevano disporre controlli in casa per… - anuskatriches : RT @RadioSavana: Roberto Speranza e Dario Franceschini (Ministro Salute e Ministro Beni Culturali) volevano disporre controlli in casa per… -