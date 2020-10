Milano, si abbassa la mascherina per parlare con l'amica disabile, multata per 400 euro: 'Non la pago, farò ricorso' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si era abbassata momentaneamente la mascherina per farsi capire dall'amica , gravemente disabile . In quel momento, però, era stata avvistata da un vigile urbano che le ha comminato una multa da 400 ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si erata momentaneamente laper farsi capire dall', gravemente. In quel momento, però, era stata avvistata da un vigile urbano che le ha comminato una multa da 400 ...

