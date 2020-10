Milano: Caritas, 'donne sulle strade tornate a livelli pre-lockdown' (2) (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Adnkronos) - A fronte di un numero medio di 300 donne incontrate e seguite nel corso dell'anno, nel 2020 le operatrici e le volontarie e volontari dell'unità di strada Avenida di Caritas Ambrosiana hanno intercettato 135 vittime di tratta durante le loro uscite notturne due volte la settimana lungo la circonvallazione nord di Milano. Nel mese di settembre le donne incontrare sono state 45, mentre nello stesso mese dell'anno precedente erano 52. Circa metà delle donne è di nazionalità rumena (65), seguono le albanesi (24) e infine le nigeriane (22). I loro clienti "paiono indifferenti non solo alle condizioni di sfruttamento in cui si trovano queste donne, ma anche al pericolo di esporre loro stessi e le loro famiglie al virus. Per rompere questo intreccio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Adnkronos) - A fronte di un numero medio di 300incontrate e seguite nel corso dell'anno, nel 2020 le operatrici e le volontarie e volontari dell'unità di strada Avenida diAmbrosiana hanno intercettato 135 vittime di tratta durante le loro uscite notturne due volte la settimana lungo la circonvallazione nord di. Nel mese di settembre leincontrare sono state 45, mentre nello stesso mese dell'anno precedente erano 52. Circa metà delleè di nazionalità rumena (65), seguono le albanesi (24) e infine le nigeriane (22). I loro clienti "paiono indifferenti non solo alle condizioni di sfruttamento in cui si trovano queste, ma anche al pericolo di esporre loro stessi e le loro famiglie al virus. Per rompere questo intreccio ...

(Adnkronos) - Le donne sulle strade di Milano sono tornate ai livelli pre-lockdown e la nuova ondata di Covid19 non ferma la domanda di sesso a pagamento. E' l'allarme della Caritas di Milano che ...

Adozioni, famiglie sole: per l’83% mancano servizi

L’indagine di Caritas Ambrosiana su 379 coppie della diocesi di Milano. Gualzetti: "Scelta da incentivare e sostenere con interventi anche pubblici" ...

