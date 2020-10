Milan, finalmente Romagnoli: Pioli lo ritrova per il derby (Di venerdì 16 ottobre 2020) MilanO - Il ritorno del capitano . Il derby di domani, infatti, segnerà il rientro di Romagnoli fermo da quasi 3 mesi per una lesione distrattiva al polpaccio destro. E l'ex-romanista si è rimesso a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020)O - Il ritorno del capitano . Ildi domani, infatti, segnerà il rientro difermo da quasi 3 mesi per una lesione distrattiva al polpaccio destro. E l'ex-romanista si è rimesso a ...

sportli26181512 : #Milan, finalmente Romagnoli: Pioli lo ritrova per il derby: Out da tre mesi per una lesione al polpaccio, il capit… - sitiscommesse : Domani torna finalmente la #SerieA, e sarà un #sabato di #bigmatch, a partire dal #derby di #Milano #InterMilan, pe… - milansette : G. Galli sul Milan: 'Finalmente c’è una sensazione di stabilità dopo 5-6 anni di confusione' - sportli26181512 : G. Galli sul Milan: 'Finalmente c’è una sensazione di stabilità dopo 5-6 anni di confusione': Giovanni Galli, ex po… - MilanNewsit : G. Galli sul Milan: 'Finalmente c’è una sensazione di stabilità dopo 5-6 anni di confusione' -