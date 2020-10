Milan | allarme Theo Hernandez | il Real Madrid lo rivuole! Il piano dei Blancos per riportarlo da Zidane

interliveit : #Inter, allarme e 'giallo' #Sanchez: serio infortunio muscolare o semplice contrattura? Oggi gli esami - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Allarme #Theo, novità in vista / #News - MCriscitiello : RT @tvdellosport: Adesso a #Sportitaliamercato: ?? Juve-Napoli, stangata sugli azzurri ?? #Juve, allarme Covid: anche #McKennie positivo ??… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: Adesso a #Sportitaliamercato: ?? Juve-Napoli, stangata sugli azzurri ?? #Juve, allarme Covid: anche #McKennie positivo ??… - AlfredoPedulla : RT @tvdellosport: Adesso a #Sportitaliamercato: ?? Juve-Napoli, stangata sugli azzurri ?? #Juve, allarme Covid: anche #McKennie positivo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan allarme

Pianeta Milan

Allarme Milan: il Real Madrid rivuole Theo Hernandez! Il giocatore francese classe '97 è uno dei colpi migliori del club rossonero probabilmente dell'ultimo decennio. Arrivato per appena 20 milioni di ...Oggi Sanchez effettuerà un esame approfondito, al momento la sua presenza nel big match di domani è, per forza di cose, in dubbio. Conte in emergenza, oltre ai positivi al Covid-19 è in dubbio Alexis ...