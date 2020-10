Mieli brutale: “Il governo butta soldi in stupidaggini mentre rischiamo rivolte sociali” (video) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Monopattini, banchi a rotelle, bonus a pioggia. Tutte stupidaggini, il rischio che si respira nell’aria è più profondo, strutturale. Lo sfogo che arriva da Paolo Mieli contro il governo e le sue misure anti-Covi prese dal inizio pandemia è un ciclone che non ti aspetti. Pronunciato da un giornalista e storico solitamente sobrio nella scelta delle parole. Spesso chiamato nei talk show ad equilibrare posizioni inconciliabili. Invece, a Tagadà, ospite di Tiziana Panella, non si è contenuto ed ha esplicitato con preuccupazione quello che pensa da tempo. Mieli: “rischiamo le rivolte e il governo butta i soldi” Ad oggi l’operato del governo non gli piace neanche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Monopattini, banchi a rotelle, bonus a pioggia. Tutte, il rischio che si respira nell’aria è più profondo, strutturale. Lo sfogo che arriva da Paolocontro ile le sue misure anti-Covi prese dal inizio pandemia è un ciclone che non ti aspetti. Pronunciato da un giornalista e storico solitamente sobrio nella scelta delle parole. Spesso chiamato nei talk show ad equilibrare posizioni inconciliabili. Invece, a Tagadà, ospite di Tiziana Panella, non si è contenuto ed ha esplicitato con preuccupazione quello che pensa da tempo.: “lee il” Ad oggi l’operato delnon gli piace neanche ...

L'operato del governo non piace neppure a Paolo Mieli. "La pandemia produce diseguaglianze, può dar luogo a rivolte e ...