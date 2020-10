Michele Torpedine condannato in primo grado perde contro Tony Renis. Il Volo: “Abbi pazienza, la verità arriva sempre” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Condanna a un anno in primo grado per il produttore musicale Michele Torpedine, imputato a Bologna per “infedeltà patrimoniale”. Lo riporta l’agenzia Ansa. La disputa arriva in seguito alla denuncia dell’ex socio Tony Renis sulla gestione dei guadagni de Il Volo, trio che vinse il Festival di Sanremo nel 2015. La vicenda penale era nata da una denuncia presentata dai difensori di Elio Cesari, in arte Tony Renis. Michele Torpedine era amministratore e Renis socio al 50% della Rentor, la società che gestiva i tre tenori in esclusiva. Le indagini avrebbero contestato un conflitto di interessi legato a un contratto che nel 2014 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Condanna a un anno inper il produttore musicale, imputato a Bologna per “infedeltà patrimoniale”. Lo riporta l’agenzia Ansa. La disputain seguito alla denuncia dell’ex sociosulla gestione dei guadagni de Il, trio che vinse il Festival di Sanremo nel 2015. La vicenda penale era nata da una denuncia presentata dai difensori di Elio Cesari, in arteera amministratore esocio al 50% della Rentor, la società che gestiva i tre tenori in esclusiva. Le indagini avrebbero contestato un conflitto di interessi legato a un contratto che nel 2014 ...

