Mi dimetto | Zingaretti | quello che non ha il coraggio di dire | quanti milioni di voti ha perso il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) «Mi assumo le responsabilità mie e non mie. Miper salvare il progetto al quale ho sempre creduto». Sono le parole che Nicolanon ha mai detto. Le pronunciò invece il suo predecessore Walter Veltroni, quando lasciò la poltrona di segretario del Pd. Era il 17 febbraio del 2009 e in questo divario di tempo, di elettori e di stile è riassunto tutto il processo di decomposizione della sinistra e del suo principale partito. Veltroni mollò dopo la sconfitta rimediata in Sardegna. Poche ore prima Renato Soru, governatore uscente, non era arrivato al 43%; il 52% dei sardi aveva votato per il candidato del centrodestra. Una botta che giunse dopo le sconfitte rimediate l'anno prima in Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Abruzzo. Era un Pd che alle Politiche dell'aprile 2008 aveva incassato 12,1 ...