Mi chiamo Francesco Totti, evento speciale al cinema (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche coloro che non seguono il calcio sanno chi è Francesco Totti e questo già la dice lunga sulla statura dello sportivo: motivo in più per recarsi in sala cinematografica il 19-20-21 ottobre e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche coloro che non seguono il calcio sanno chi èe questo già la dice lunga sulla statura dello sportivo: motivo in più per recarsi in salatografica il 19-20-21 ottobre e ...

v_senigallia : Evento speciale al cinema Gabbiano con 'Mi chiamo Francesco Totti' - elisabe89376579 : RT @rosesofjun: Francesco è inutile che nascondi la mano. Hai fomentato tutti contro Tommaso per ore nella stanza arancione borbottando 'do… - cirimba : CINEMA: 'MI CHIAMO FRANCESCO #TOTTI' DAL 19 OTTOBRE NELLE SALE LULIC... no scusate... nelle sale UCI - vivodijuvee : RT @rosesofjun: Francesco è inutile che nascondi la mano. Hai fomentato tutti contro Tommaso per ore nella stanza arancione borbottando 'do… - abbracciamiora_ : RT @rosesofjun: Francesco è inutile che nascondi la mano. Hai fomentato tutti contro Tommaso per ore nella stanza arancione borbottando 'do… -