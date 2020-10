Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato sole prevalente in mattinata, mentre nel pomeriggio si attendono piogge sparse; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere prevalentemente stabili. Temperature comprese tra +10°C e +19°C. Domenica cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della giornata, ma sempre senza fenomeni di rilievo; maggiori aperture nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +19°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione, attesa poi instabilità pomeridiana con precipitazioni sparse. Fenomeni in generale esaurimento nella serata. Domenica giornata caratterizzata dal tempo asciutto e da nuvolosità irregolare su tutto il Lazio sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sabato sole prevalente in mattinata, mentre nel pomeriggio si attendono piogge sparse; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere prevalentemente stabili. Temperature comprese tra +10°C e +19°C. Domenica cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della giornata, ma sempre senza fenomeni di rilievo; maggiori aperture nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.Lazio:per ilSabato ampi spazi di sereno al mattino su tutta la regione, attesa poi instabilità pomeridiana con precipitazioni sparse. Fenomeni in generale esaurimento nella serata. Domenica giornata caratterizzata dal tempo asciutto e da nuvolosità irregolare su tutto il Lazio sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco ...

