METEO 7 Giorni: cambia tutto! Dal MALTEMPO all’ANTICICLONE AFRICANO (Di venerdì 16 ottobre 2020) METEO SINO AL 22 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il grosso del MALTEMPO è ormai alle spalle, ma l’Italia resta ancora alle prese con una circolazione ciclonica colma d’aria fredda artica. Il fulcro dell’area depressionaria è traslata verso i Balcani Settentrionali e questo consente al MALTEMPO di allentare la morsa sul nostro Paese. Continua ad affluire molto fresca che contribuisce a mantenere condizioni METEO molto instabili su parte d’Italia. Spicca ancora il clima freddo rispetto a quello che sarebbe lecito attendersi ad ottobre, con temperature al di sotto della medie del periodo. Il fine settimana segnerà l’inizio di una svolta, con la depressione che traslerà ulteriormente su Balcani ed Est Europa, lasciando spazio ad una rimonta ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020)SINO AL 22 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il grosso delè ormai alle spalle, ma l’Italia resta ancora alle prese con una circolazione ciclonica colma d’aria fredda artica. Il fulcro dell’area depressionaria è traslata verso i Balcani Settentrionali e questo consente aldi allentare la morsa sul nostro Paese. Continua ad affluire molto fresca che contribuisce a mantenere condizionimolto instabili su parte d’Italia. Spicca ancora il clima freddo rispetto a quello che sarebbe lecito attendersi ad ottobre, con temperature al di sotto della medie del periodo. Il fine settimana segnerà l’inizio di una svolta, con la depressione che traslerà ulteriormente su Balcani ed Est Europa, lasciando spazio ad una rimonta ...

