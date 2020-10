Messa in sicurezza di contrada Pantano, Di Maria: “Spenderemo 10 milioni in tre anni” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha presentato stamani al Comitato di Quartiere Pantano il progetto d’intervento sul fiume Calore, finalizzato alla Messa in sicurezza della contrada, spesso colpita da esondazioni del fiume. La presentazione del programma d’intervento è avvenuta in Sala Consiglio alla presenza della Presidente del Comitato di Quartiere, Rita Velardi, accompagnata da una delegazione dello stesso e Giovanni Picone, coordinatore Provinciale del Club degli Amici della Terra Benevento. Erano pure presenti il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e, per la Provincia, il Direttore Generale, Nicola Boccalone, il Dirigente Tecnico Angelo Carmine Giordano, il Responsabile degli interventi sui corsi d’acqua, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia, Antonio Di, ha presentato stamani al Comitato di Quartiereil progetto d’intervento sul fiume Calore, finalizzato allaindella, spesso colpita da esondazioni del fiume. La presentazione del programma d’intervento è avvenuta in Sala Consiglio alla presenza della Presidente del Comitato di Quartiere, Rita Velardi, accompagnata da una delegazione dello stesso e Giovanni Picone, coordinatore Provinciale del Club degli Amici della Terra Benevento. Erano pure presenti il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e, per la Provincia, il Direttore Generale, Nicola Boccalone, il Dirigente Tecnico Angelo Carmine Giordano, il Responsabile degli interventi sui corsi d’acqua, ...

Le misure ambientali del Dl Agosto. Tra le misure ambientali presenti: l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni ...

Proseguono nel territorio comunale gli interventi di ripavimentazione strade, manutenzione edifici, posa impianti e cura del verde

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità previsti dal 19 ottobre 2020 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e ...

