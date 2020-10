Mercato Juve, retroscena Haaland: era fatta per il trasferimento (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un anno fa, di questi tempi, un attaccante norvegese metteva in mostra tutta la sua classe, segnando gol a raffica nel Salisburgo. Una media reti altissima, per questo prodigio acquistato nello scorso gennaio dal Borussia Dortmund. Si tratta ovviamente di Erling Haaland, centravanti 20enne a lungo seguito anche dalla Juventus, il cui club avrebbe provato a sfruttare i buoni rapporti con il suo agente, Mino Raiola. Secondo l’esperto di calcioMercato nonché giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Vecchia Signora sarebbe stata la società italiana più vicina all’acquisto di Haaland. Ma per vari motivi, riportati anche da CalcioMercato.com, l’affare non si sarebbe concretizzato. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un anno fa, di questi tempi, un attaccante norvegese metteva in mostra tutta la sua classe, segnando gol a raffica nel Salisburgo. Una media reti altissima, per questo prodigio acquistato nello scorso gennaio dal Borussia Dortmund. Si tratta ovviamente di Erling, centravanti 20enne a lungo seguito anche dallantus, il cui club avrebbe provato a sfruttare i buoni rapporti con il suo agente, Mino Raiola. Secondo l’esperto di calciononché giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Vecchia Signora sarebbe stata la società italiana più vicina all’acquisto di. Ma per vari motivi, riportati anche da Calcio.com, l’affare non si sarebbe concretizzato. LEGGI ANCHE: Calciontus, ...

ZZiliani : “Juve virtuosa”, “La Juve dà l’esempio”. Ora ci raccontano che la Juventus è un club modello in tema-stipendi (-58… - forumJuventus : Ecco perchè Paratici può restare alla Juve ancora a lungo. La riflessione ?? - ilbianconerocom : La crisi impone tagli: come cambia la Juve dopo le parole di Agnelli, anche sul mercato - junews24com : Bergomi riscrive i pronostici: «Inter costruita per vincere lo Scudetto» - - AndGad2010 : @AlessioMamini1 @EL10juve Spero per lui ma sopratutto per la #Juve che giochi spesso e senza infortuni , vorrebbe d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve Calciomercato Juventus, che botta: arriva la notizia che fa tremare i tifosi Juvenews.eu Il Covid manda il calcio nel pallone: servono 6 miliardi

Crisi pandemica e stadi vuoti stanno mettendo a dura prova il business del calcio e non solo in Italia. Si contrae il giro d'affari e nei prossimi mesi l'industria calcistica dovrà chiedere parecchi s ...

Juventus.com - Duels: Crotone vs Juve

Crotone-Juventus è una partita che si è giocata 3 volte e ha sempre proposto duelli vibranti. Come sempre succede quando una provinciale ospita la ...

Crisi pandemica e stadi vuoti stanno mettendo a dura prova il business del calcio e non solo in Italia. Si contrae il giro d'affari e nei prossimi mesi l'industria calcistica dovrà chiedere parecchi s ...Crotone-Juventus è una partita che si è giocata 3 volte e ha sempre proposto duelli vibranti. Come sempre succede quando una provinciale ospita la ...