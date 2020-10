MENTRE NESSUNO GUARDA – il ritorno di MECNA (Di venerdì 16 ottobre 2020) Finalmente 14 nuove tracce di MECNA, che torna sulla scena musicale con “MENTRE NESSUNO GUARDA“ a distanza di un anno dal disco collaborativo con Sick Luke “NEVERLAND“. “MENTRE NESSUNO GUARDA” rappresenta contemporaneamente il consolidamento della nuova direzione artistica del rapper ma anche il ritorno a collaborazioni di vecchia data: alle produzioni e strumentali ritroviamo infatti … L'articolo MENTRE NESSUNO GUARDA – il ritorno di MECNA Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Finalmente 14 nuove tracce di, che torna sulla scena musicale con ““ a distanza di un anno dal disco collaborativo con Sick Luke “NEVERLAND“. “” rappresenta contemporaneamente il consolidamento della nuova direzione artistica del rapper ma anche ila collaborazioni di vecchia data: alle produzioni e strumentali ritroviamo infatti … L'articolo– ildi

mecna : Mentre Nessuno Guarda. Da mezzanotte fuori ovunque. - mecna : Mentre Nessuno Guarda. Il nuovo album. Fuori ora. - mecna : Mentre Nessuno Guarda.