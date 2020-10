Melania Trump si toglie la fede da 300mila dollari: salta fuori… (Di venerdì 16 ottobre 2020) Melania Trump è la moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La First Lady, più giovane del marito di 24 anni, indossa sempre con orgoglio il suo anello di fidanzamento con un grosso diamante incastonato al centro. Ma i più attenti si sono accorti che ha smesso di portare la fede, dal valore inestimabile. Perché ha tolto l’anello così importante, che le è stato donato da Trump? Melania Trump toglie la fede: il motivo è “scomodo” Melania Trump ha sposato Donald Trump il 22 gennaio 2005. In occasione del fidanzamento ufficiale l’attuale First Lady ha ricevuto uno splendido anello di ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 ottobre 2020)è la moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald. La First Lady, più giovane del marito di 24 anni, indossa sempre con orgoglio il suo anello di fidanzamento con un grosso diamante incastonato al centro. Ma i più attenti si sono accorti che ha smesso di portare la, dal valore inestimabile. Perché ha tolto l’anello così importante, che le è stato donato dala: il motivo è “scomodo”ha sposato Donaldil 22 gennaio 2005. In occasione del fidanzamento ufficiale l’attuale First Lady ha ricevuto uno splendido anello di ...

Melania Trump è la moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La First Lady, più giovane del marito di 24 anni, indossa sempre con orgoglio il suo anello di fidanzamento con un ...

Melania Trump: "Ho scelto di curare il virus in modo naturale: vitamine, cibo sano e aria fresca"

Melania Trump ha raccontato la sua esperienza come malata di coronavirus in un articolo pubblicato sul sito della Casa Bianca mercoledì. La First Lady si è ripresa dal coronavirus “grazie a vitamine e ...

Melania Trump: "Ho scelto di curare il virus in modo naturale: vitamine, cibo sano e aria fresca"

Melania Trump ha raccontato la sua esperienza come malata di coronavirus in un articolo pubblicato sul sito della Casa Bianca mercoledì. La First Lady si è ripresa dal coronavirus "grazie a vitamine e ...