Melania Trump: "Ho scelto di curare il virus in modo naturale: vitamine, cibo sano e aria fresca" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Melania Trump ha raccontato la sua esperienza come malata di coronavirus in un articolo pubblicato sul sito della Casa Bianca mercoledì. La First Lady si è ripresa dal coronavirus "grazie a vitamine e cibo sano", a differenza del marito, che ha utilizzato invece i medicinali che gli sono stati prescritti: Remdesivir e desametasone steroide.Melania Trump, 54 anni, scrive di essersi tirata su di morale concentrandosi sulla famiglia, le amicizie e il lavoro, e ha sottolineato che la salute mentale è una parte cruciale del benessere."Incoraggio tutti a continuare a vivere la vita nel modo più sano possibile. Una dieta equilibrata, aria ...

