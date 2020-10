Meghan Markle mostra le spalle e ci ricorda di non trascurare mai la pelle del corpo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Meghan colpisce ancora, anche adesso che non è più la duchessa di Sussex e non è obbligata a presenziare ad eventi che rispettano le regole del protocollo reale. Dopo la Megxit, l’ex duchessa, infatti, è più libera, in particolare di essere se stessa. Tornata nella sua California, può far sentire la sua voce e dire la sua come meglio crede e mostrandosi con il look che preferisce senza dover sottostare ad alcuna regola estetica impostale dalla consuetudine reale.