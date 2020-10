Medici in fuga dagli ospedali: “Così in tre anni andranno via 37 mila specialisti” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono circa 24mila i Medici specialisti che entro il 2023 potrebbero mancare all’appello nelle corsie d’ospedale, determinando un grave rischio per il Sistema sanitario nazionale. Il dato emerge da uno studio dell’Anaao Assomed, l’associazione dei Medici e dirigenti sanitari italiani, pubblicato alla fine di settembre. Ma la questione torna di primaria importanza in un momento in cui gli ospedali italiani sono di nuovo sotto pressione a causa dell’aumento di contagi da Covid-19. Nel quinquennio 2019-2023 sono previsti 32.501 pensionamenti, a fronte di soli 22.328 nuovi specialisti che opteranno per il sistema sanitario nazionale (il 66 per cento del totale annuale secondo le stime Anaao), con un ammanco di almeno 10.173 specialisti. Ma lo scenario, secondo l’associazione, potrebbe ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono circa 24specialisti che entro il 2023 potrebbero mancare all’appello nelle corsie d’ospedale, determinando un grave rischio per il Sistema sanitario nazionale. Il dato emerge da uno studio dell’Anaao Assomed, l’associazione deie dirigenti sanitari italiani, pubblicato alla fine di settembre. Ma la questione torna di primaria importanza in un momento in cui gliitaliani sono di nuovo sotto pressione a causa dell’aumento di contagi da Covid-19. Nel quinquennio 2019-2023 sono previsti 32.501 pensionamenti, a fronte di soli 22.328 nuovi specialisti che opteranno per il sistema sanitario nazionale (il 66 per cento del totale annuale secondo le stime Anaao), con un ammanco di almeno 10.173 specialisti. Ma lo scenario, secondo l’associazione, potrebbe ...

