Max Pezzali, fuori il singolo 'Qualcosa di nuovo' che anticipa l'album di inediti: svelata la tracklist e le collaborazioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esce oggi 'Qualcosa di nuovo' , il nuovo singolo di Max Pezzali scritto con Jacopo Ettore e Michele Canova che ne ha curato la produzione a Los Angeles, una ballad romantica che apre il nuovo album e ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Esce oggi 'di' , ildi Maxscritto con Jacopo Ettore e Michele Canova che ne ha curato la produzione a Los Angeles, una ballad romantica che apre ile ...

SMSNEWSOFFICIAL : Max Pezzali ha annunciato il suo nuovo album di inediti “Qualcosa di nuovo”, in uscita il 30 ottobre - ricordosospeso : RT @RecensiamoMusic: Pagelle nuovi singoli: #MaxPezzali e #Aiello azzeccano la ballata giusta per l'autunno - Presenti anche #AnnaTatangelo… - RecensiamoMusic : Pagelle nuovi singoli: #MaxPezzali e #Aiello azzeccano la ballata giusta per l'autunno - Presenti anche… - Simy63957584 : RT @Spettakolo_mag: Esce oggi il nuovo singolo di @MaxPezzali 'Qualcosa di nuovo', assaggio del nuovo disco di inediti. Svelata anche track… - GQitalia : Il nuovo singolo di #MaxPezzali è un inno alla vita e alla speranza -